Зеленський про вторгнення Росії в Україну: це буде повномасштабна війна в Європі

"Росіяни повинні почути нас, розуміти, що війна нікому не потрібна, але ми нікого зі зброєю на свою землю не запрошували. Я можу точно сказати, що змінилася держава, змінилося суспільство, змінилася армія", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що за останні кілька років у країні сталося багато змін. За його словами, Україна не допустить окупації якогось міста чи якоїсь території.

"Буде, на жаль, трагедія, якщо почнеться ескалація. Це не буде війна України з Росією, це буде повномасштабна війна у Європі", - додав Зеленський.