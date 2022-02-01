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Зеленський про вторгнення Росії в Україну: це буде повномасштабна війна в Європі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі вторгнення Росії на європейському континенті почнеться повномасштабна війна. Він додав, що такого сценарію ніхто не хоче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

"Росіяни повинні почути нас, розуміти, що війна нікому не потрібна, але ми нікого зі зброєю на свою землю не запрошували. Я можу точно сказати, що змінилася держава, змінилося суспільство, змінилася армія", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що за останні кілька років у країні сталося багато змін. За його словами, Україна не допустить окупації якогось міста чи якоїсь території.

"Буде, на жаль, трагедія, якщо почнеться ескалація. Це не буде війна України з Росією, це буде повномасштабна війна у Європі", - додав Зеленський.

Нагадаємо, під час пресконференції Борис Джонсон заявив, що вторгнення Росії в Україну стане поразкою для російського президента Володимира Путіна.

Зазначимо, Британія має намір розмістити більше сил у Східній Європі у разі вторгнення Росії до України.

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Володимир ЗеленськийРосійська Федерація