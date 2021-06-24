Зеленський назвав своїх головних конкурентів, якщо піде на другий термін
Президент України Володимир Зеленський не бачить серед політиків конкурентів на випадок, якщо прийме рішення йти на другий президентський термін. На його думку, його конкурентами є війна на Донбасі, бідність і відсутність розвиненої інфраструктури.
Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук на каналі "1+1".
Зокрема, йому поставили питання про те, чи вважає він київського мера Віталія Кличка конкурентом у разі висунення на другий термін.
"У мене немає жодного конкурента. Мої конкуренти - це інфраструктура, війна, бідні люди ... це те, що буде мене наздоганяти. Це головні мої конкуренти", - сказав Зеленський.
Відзначимо, згідно зі свіжим опитуванням Центру Разумкова, якби вибори проходили в середині липня, то чинного президента підтримали б у першому турі 32,4% виборців. Далі в рейтингу йдуть Петро Порошенко, Юрій Бойко і Юлія Тимошенко. За Віталія Кличка готові проголосувати 1,4% українців.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що поки рано говорити про те, чи буде він балотуватися на другий термін.
Перед виборами навесні 2019 року він стверджував, що йде тільки на один термін, але вже за рік зазначав, що одного терміну не вистачить, щоб виконати всі обіцянки.