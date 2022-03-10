Зеленський про вступ України до ЄС: ми чекаємо конкретний сигнал
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Лідери країн ЄС незабаром обговорять вступ України до союзу. Наша ж країна, зі свого боку, очікує на конкретний сигнал та підтримку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.
"Цими днями лідери ЄС збираються, щоб обговорити війну Росії проти України, щоб обговорити нашу заявку на вступ до ЄС. Ми чекаємо конкретний сигнал та потужну підтримку. Бо це буде справедливо, по-людськи, по-європейськи", - заявив Зеленський.
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