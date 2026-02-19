RU

Зеленский о вступлении в НАТО: Украина все выполнила, решение за Альянсом

Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Украина сделала все возможное для вступления в НАТО и теперь окончательное слово только за партнерами. При этом любые решения США и России относительно членства Украины в Альянсе не имеют права обсуждаться без участия Киева.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Пирсу Моргану.

Читайте также: Германия разрабатывает секретный план на случай войны с Россией, - WSJ

"Мы уже сделали то, что должны были сделать. Мы сказали, что хотим и готовы быть частью НАТО, быть сильной частью и укреплять всех союзников. Что мы можем сделать больше? Ничего. А теперь мяч на стороне наших партнеров, стран НАТО", - сказал президент.

Он также заявил: если Вашингтон и Москва обсуждают любые решения относительно статуса Украины в НАТО, это должно осуществляться только при участии Украины.

"Соединенные Штаты, предыдущая администрация и эта администрация не видят, они не видят нас в НАТО. Будем откровенны. И они это говорят, но это не значит, что в будущем Украины не будет (в НАТО - ред.). Но опять же, это не от нас зависит", - добавил Зеленский.

Как известно, одной из так называемых красных линий России в мирных переговорах является невступление Украины в НАТО. Также Москва настаивает на том, чтобы на территории Украины не было никакого военного присутствия стран-членов Альянса.

При этом генсек НАТО Марк Рютте признал, что Россия останется угрозой для Альянса даже в случае заключения мира с Украиной

