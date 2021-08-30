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Білий дім: візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку

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Вашингтон, Понеділок 30 серпня 2021 04:14
Білий дім: візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку Колаж РБК-Україна: Джо Байден і Володимир Зеленський, президенти США і України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського у Вашингтоні була перенесена з 31 Серпня на 1 вересня. Спочатку вона планувалася 30 Серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

У середу Байден прийме Зеленського в Білому домі. Як йдеться в документі," візит підтвердить непохитну підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності "України, а також" тісну співпрацю "між країнами у сфері"енергетичної безпеки".

Крім того, підкреслюється, що США підтримують "зусилля президента Зеленського по боротьбі з корупцією" і реалізації реформ.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що очікує змістовної та плідної зустрічі. Пізніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що зустріч перенесена з 30 серпня на 31 Серпня у зв'язку з розширенням програми візиту Глави Української держави в США.

Перенесення зустрічі лідерів держав у коментарі РБК-Україна підтвердив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, перенесення зустрічі пов'язане з ситуацією в Афганістані.

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