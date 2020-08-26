Зеленський обіцяє не допустити втручання України в американські вибори

Фото: Майк Помпео і Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський обіцяє не допустити втручання України у вибори в США. А заяви окремих політиків є провокаціями.

Про це він заявив в ході телефонної розмови з держсекретарем США Майком Помпео, передає сайт президента.

У розмові з Помпео президент сказав, що не допустить жодного втручання України в американський виборчий процес.

"... і будь-які спроби окремих політиків зробити певні заяви мають чітко виражений провокаційний слід спільних противників України і США", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обмінялися думками з низки міжнародних питань, зокрема про ситуацію в Білорусі.

"Головне - щоб у Білорусі стабілізувалася ситуація, щоб було мирне врегулювання. Україна ніколи не втручалась і не планує втручатися у вибори будь-якої держави", - підкреслив Зеленський.

Він також висловив сподівання, що воля білоруського народу буде реалізована найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна не дозволить собі втрутитися вибори в США.

До цього він стверджував, що Україна "насолоджується" двопартійною підтримкою в США, тому країну не потрібно втягувати у виборчий процес.

Зазначимо, близькі до Республіканської партії США журналісти і спікери вказували на нібито втручання України у вибори у 2016. Зокрема, як аргумент вказувалася публікація чорної бухгалтерії Партії регіонів, в якій фігурував політтехнолог Пол Манафорт. На той момент він очолював штаб Дональда Трампа.