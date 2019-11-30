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Зеленський зустрінеться зі студентами, які постраждали від "Беркута" в 2013 році

Новини » Політика     30.11.2019 - 17:33
Зеленський зустрінеться зі студентами, які постраждали від "Беркута" в 2013 році
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленський на наступному тижні має намір зустрітися з активістами, яких в ніч з 29 на 30 листопада на Майдані побили бійці "Беркута"

Президент України Володимир Зеленський на наступному тижні має намір зустрітися з учасниками акції, яких в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в Києві побили бійці "Беркута". Про це Зеленський повідомив в Facebook.

Він нагадав, що шість років тому жорстоке побиття студентів "Беркутом" сколихнуло все суспільство.

"Їх було небагато. Вони залишилися ночувати на Майдані не заради майбутніх портфелів або мандатів, не для того, щоб заробити політичні очки або дивіденди, а тільки заради одного - щасливого майбутнього для своєї країни", - зазначив Зеленський, додавши, що ті студенти " були тими самими романтиками, які роблять революцію, плодами якої потім, як відомо, користуються негідники ".

Зеленський написав: "Сьогодні ми майже не згадуємо імена безпосередніх учасників тих подій, які фактично змусили Україну прокинутися і стали відправною точкою великих перетворень. Де вони зараз? Чи залишилися в Україні? Чи отримали після Революції Переваги можливість управляти країною і втілювати зміни?".

У зв'язку з цим глава держави заявив, що на наступному тижні "дуже хотів би зустрітися зі студентами, які були на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року".

Нагадаємо, раніше Моніторингова місія Організація Об'єднаних Націй з прав людини закликала Генеральну прокуратуру і Державне бюро розслідувань забезпечити безперервність розслідування справ Майдану.

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