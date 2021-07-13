Зеленський зустрівся з президентом Німеччини, а Путін написав статтю про Україну: новини за 12 липня

Президент Росії Володимир Путін написав статтю про українців і росіян, президент Украни Владімін Зеленський зустрівся з президентом Німеччини, в Україні вперше покарали за наїзд електросамокати. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 12 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Путін написав статтю про Україну і назвав її "дітищем радянської епохи"

Президент Росії Володимир Путін написав статтю про українців і росіян. У ній він називає Україну "дітищем радянської епохи", звинувачує в небажанні повертати окупований Донбас і повторює кліше про "один народ".

Так, Путін вважає сучасну Україну "дітищем радянської епохи". На його думку, вона створювалася за рахунок історичної Росії.

Президент Росії звинуватив Україну у тому, що вона не хоче повертати окуповані території Донецької та Луганської областей. За словами Путіна, він в цьому все більше переконується.

Путін заявив, що Москва відкрита для діалогу з Україною. За його словами, Росія готова обговорювати найскладніші питання, але є умова.

Президент РФ звинуватив більшовиків у розграбуванні Росії. За його словами, робили вони це за допомогою "щедрих територіальних подарунків".

Зеленський зустрівся з президентом Німеччини: говорили про НАТО, Донбас і COVID-19

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. В ході зустрічі лідери двох країн говорили про НАТО, Донбас і коронавірус.

Також Зеленський закликав лідерів Німеччини і Франції натиснути на Росію, щоб її керівники погодилися на зустріч у нормандському форматі і завершили війну на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського та Ангели Меркель.

Смертельна ДТП під Борисполем: семеро дітей сиділи в багажнику легковика

Під Борисполем сталася смертельна аварія. 33-річний водій не впорався з керуванням автомобіля Volkswagen Golf, вилетів з дороги та перекинувся на дах. На момент ДТП в машині знаходилося 16 осіб – 9 з них були в багажнику, з яких 7 – діти.

В результаті ДТП машина перекинулася на дах. Двоє людей загинули на місці – один дорослий і одна дитина, дівчинка 7 років.

У Білорусі пояснили заяву Лукашенка про закриття кордону з Україною

Олександр Лукашенко заявив про закриття кордону між Білоруссю і Україною. Але для звичайних громадян і туристів він залишається відкритим. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю голови МЗС Білорусі Володимира Макея.

За його словами, закриття кордонів не означає, що існують якісь перешкоди для бізнесу, для туризму або для переміщення звичайних громадян для телеканалу Russia Today.

В Україні вперше покарали за наїзд електросамокатом: дали рік і оштрафували

В Україні вперше покарали винуватицю ДТП на електросамокаті, яка понад рік тому збила на тротуарі жінку в Запоріжжі. Дівчині, що була за кермом транспортного засобу, дали рік, правда умовно, а також зобов'язали виплатити штраф, компенсувавши лікування потерпілої.

Інцидент трапився 2 червня 2020-го. Тоді Ольга Миколаївна вийшла прогулятися і сходити до банкомату, але на тротуарі її збила самокатниця. Жінка впала і отримала перелом правої шийки стегна. Винуватиця ж втекла з місця ДТП. На операцію витратили понад сто тисяч гривень, а пошук самокатниці зайняв близько трьох місяців.

Україну охопить грозовими дощами: які області заллє

Погода в Україні принесе грози і дощі на значну частину країни у вівторок, 13 липня. Температура повітря буде високою, а ось люта спека очікується 14-17-го числа.

У яких областях у вівторок очікуються грозові дощі, і яка буде температура по країні - читайте нижче в нашому матеріалі.