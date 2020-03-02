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Швеція підтвердила збереження санкцій проти РФ до виконання мінських угод

Новини » Політика     02.03.2020 - 17:15
Швеція підтвердила збереження санкцій проти РФ до виконання мінських угод
Фото: зустріч Андрія Єрмака і Анн Лінде (president.gov.ua)

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з главою МЗС Швеції Анн Лінде

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що Швеція підтримує збереження санкцій проти Російської Федерації до повного виконання мінських домовленостей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, у понеділок, 2 березня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Лінде наголосила на цілковитій підтримці зусиль президента України Володимира Зеленського для забезпечення мирного врегулювання. Також вона підтвердила позицію її держави щодо збереження санкцій проти Росії до повного виконання мінських домовленостей. У цьому контексті окрему увагу сторони приділили майбутньому головуванню Швеції в ОБСЄ у 2021 році.

Крім того, сторони також обговорили перспективи розширення діяльності шведських інвесторів в Україні та подальшу активізацію двосторонньої торговельно-економічної співпраці.

Своєю чергою, Андрій Єрмак подякував за міцну підтримку України з боку шведського уряду, насамперед за послідовну позицію Швеції на підтримку відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, а також допомогу уряду у проведенні реформ.

Нагадаємо, Анн Лінде з офіційним візитом прибула до України 2 березня. Під час візиту вона здійснить поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил.

Крім того, з 4 по 6 березня з робочим візитом Україну відвідає міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань. В ході візиту він проведе зустрічі з Володимиром Зеленським, Олексієм Гончаруком і Вадим Пристайко.

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