Єрмак обговорив з послами країн G7 і ЄС співпрацю з МВФ

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Єрмак поінформував дипломатів про зроблені кроки для досягнення миру на Донбасі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у вівторок, 3 березня, обговорив з послами країн "Великої сімки" (G7) і главою Представництва ЄС в Україні співпрацю України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Повідомляється, що зустріч була черговою і відбулася в рамках регулярного діалогу сторін.

"Співрозмовники обговорили можливості посилення підтримки, передусім у контексті подальшої реалізації структурних реформ, посилення інституційної спроможності уряду, а також детально зупинилися на співпраці України з МВФ", - йдеться у повідомленні.

Єрмак також поінформував дипломатів про зроблені кроки для досягнення миру на Донбасі.

Нагадаємо, 2 березня керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде. У ході зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, перспективи розширення діяльності шведських інвесторів в Україні та подальшу активізацію двостороннього торговельно-економічного співробітництва.