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На Донбасі від ранку утримується режим перемир'я

Новини » Суспільство    24.07.2019 - 07:25
На Донбасі від ранку утримується режим перемир'я
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Розвідка повідомила про підрив бойовиків на міні, троє загинули

На Донбасі від початку середи, 24 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Що стосується минулої доби, бойовики один раз провели обстріл з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї. Зокрема, обстріл вівся у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського.

"Втрат з української сторони не зафіксовано. За даними розвідки 23 липня внаслідок підриву на вибуховому пристрої три окупанти загинули та один поранений", - зазначили в ООС.

На Донбасі від ранку утримується режим перемир'я

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в окупований Донецьк прибули російські групи снайперів для обстрілів та знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ, оскільки встановлені ОБСЄ камери відеоспостереження дозволяють здійснювати відеофіксацію ситуації у режимі роботи 24/7.

Додамо, у ніч на 21 липня 2019 на Донбасі стартував період перемир'я, який був погоджений у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи як безстроковий.

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