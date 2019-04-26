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Україна в червні може отримати транш МВФ

Новини » Економіка    26.04.2019 - 19:55
Україна в червні може отримати транш МВФ
Фото: Катерина Рожкова (НБУ)

Місія МВФ приїжджає в Україну в травні

Україна в червні може отримати транш за програмою stand-by Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомила перший заступник глави Національного банку Катерина Рожкова, передає РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю "Лівому берегу".

"Швидше за все, в червні, оскільки якщо вони приїжджають в травні, то просто технічно не встигнуть (надати транш у травні, - ред.)", - сказала вона.

Вона зазначила, що першим для МВФ несподіваним і неприємним сюрпризом було скасування в Україні статті "про незаконне збагачення", другим - ситуація з рішеннями судів за "ПриватБанку".

18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

21 грудня Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на суму 1,4 млрд доларів за новою програмою stand-by на суму 3,9 млрд доларів. У рамках 14-місячної програми підтримки економічної політики (stand-by arrangement, SBA) Україні буде виділено три транші.

Нагадаємо, постійний представник Міжнародного валютного фонду Україні Йоста Люнгман зробив заяву після рішення суду, який визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Як зазначив представник МВФ, до 2016 року міжнародні партнери України підтримали рішення уряду і НБУ націоналізувати "ПриватБанк", оскільки це був єдиний ефективний спосіб захистити вкладників і стабільність фінансової системи.

Місія Міжнародного валютного фонду та посол Сполучених Штатів Америки направили листа до комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної ради з проханням відкласти розгляд законопроектів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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