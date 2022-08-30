Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ Гроссі, - CNN

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у вівторок, 30 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Видання, посилаючись на прес-службу Офісу президента, повідомляє, що зустріч відбулася перед запланованим візитом делегації МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, який очікується цього тижня.

При цьому жодних подробиць зустрічі наразі не було оприлюднено.