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Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, - Єрмак

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Київ, Вівторок 30 серпня 2022 15:47
Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, - Єрмак Фото: керівник офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська імітують бойові дії в Енергодарі в спробі зірвати візит місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС, імітуючи бойові дії в Енергодарі і обстрілюючи територію біля АЕС. Це саме російські провокації", - написав він.

Єрмак зазначив, що зараз важливо не дати росіянам можливості брехнею і шантажем домогтися свого.

"Вони повинні забратися з української землі", - додав керівник ОП.

Нагадаємо, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Києва напередодні запланованого візиту на окуповану Росією Запорізьку АЕС.

При цьому пізніше в Офісі президента України повідомили, що армія Росії обстрілює коридори, по яких експерти-ядерники повинні доїхати на ЗАЕС.

Як відомо, місія МАГАТЕ їде в окупований Енергодар на тлі загострення ситуації навколо Запорізької АЕС. Команда міжнародних інспекторів приступить до роботи на атомній станції вже цього тижня.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Офіс президента
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