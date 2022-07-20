ua ru
Ср, 20 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Міністри закордонних справ Австрії та Чехії побували в Ірпені

Новость на русском →
Ірпінь, Середа 20 липня 2022 17:06
Міністри закордонних справ Австрії та Чехії побували в Ірпені Фото: глави МЗС Чехії та Австрії відвідали Ірпінь (facebook.com/markushinoleksa)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри закордонних справ Австрії та Чехії Александр Шалленберг і Ян Ліпавський під час робочого візиту до України відвідали Ірпінь у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ірпеня Олександра Маркушина у Facebook.

"Для нас особливо почесно зустрічати таких гостей, адже Ірпінь уже отримує відчутну підтримку від Австрії та Чехії. Тисячі ірпінців знайшли безпечний прихисток у цих країнах", - зазначив міський голова.

Він додав, що Австрія уже почала надати допомогу для відновлення міста, яке було пошкоджене російськими військами.

Фото: глави МЗС Чехії та Австрії відвідали Ірпінь (facebook.com/markushinoleksa)

Раніше ми повідомляли, що міністри закордонних справ Австрії та Чехії прибули до України з візитом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Австрія Ирпень
NEWS
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень