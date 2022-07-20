Міністри закордонних справ Австрії та Чехії побували в Ірпені
Міністри закордонних справ Австрії та Чехії Александр Шалленберг і Ян Ліпавський під час робочого візиту до України відвідали Ірпінь у Київській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ірпеня Олександра Маркушина у Facebook.
"Для нас особливо почесно зустрічати таких гостей, адже Ірпінь уже отримує відчутну підтримку від Австрії та Чехії. Тисячі ірпінців знайшли безпечний прихисток у цих країнах", - зазначив міський голова.
Він додав, що Австрія уже почала надати допомогу для відновлення міста, яке було пошкоджене російськими військами.
Фото: глави МЗС Чехії та Австрії відвідали Ірпінь (facebook.com/markushinoleksa)
Раніше ми повідомляли, що міністри закордонних справ Австрії та Чехії прибули до України з візитом.
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