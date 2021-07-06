Зеленський зустрівся з главами Литви та Євроради: говорили про Донбас, Росію та членство в ЄС

Президент Володимир Зеленський під час робочого візиту до Вільнюса зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою та главою Європейської ради Шарлем Мішелем. Це була тристороння зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Зеленський в ході зустрічі наголосив, що стратегічний курс України, як і раніше, націлений на набуття повноправного членства у Євросоюзі. В цьому контексті сторони обмінялися думками щодо фіксації європейської перспективи України.

Також глави України, Литви та Євроради обговорили ситуацію з безпекою в регіоні, зокрема концентрацію російських військ вздовж українського кордону, а також на окупованих територіях.

Український президент також розповів своїм співрозмовникам про підготовку до саміту Кримської платформи та відзначив його важливість для привернення уваги міжнародної спільноти до окупації Криму.

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Пізніше в Офісі президента повідомили, що Зеленський окремо обговорив з Мішелем підготовку до 23-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться в Києві 12 жовтня 2021 року.