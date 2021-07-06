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Зеленский встретился с главами Литвы и Евросовета: говорили о Донбассе, России и членстве в ЕС

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Вильнюс, Вторник 06 июля 2021 18:13
Зеленский встретился с главами Литвы и Евросовета: говорили о Донбассе, России и членстве в ЕС Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Вильнюс встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Это была трехсторонняя встреча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Зеленский в ходе встречи подчеркнул, что стратегический курс Украины по-прежнему нацелен на обретение полноправного членства в Евросоюзе. В этом контексте стороны обменялись мнениями относительно фиксации европейской перспективы Украины.

Также главы Украины, Литвы и Евросовета обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, в частности концентрацию российских войск вдоль украинской границы, а также на оккупированных территориях.

Украинский президент также рассказал своим собеседникам о подготовке к саммиту Крымской платформы и отметил его важность для привлечения внимания международного сообщества к оккупации Крыма.

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Позже в Офисе президента сообщили, что Зеленский отдельно обсудил с Мишелем подготовку к 23-му саммиту Украина-ЕС, который состоится в Киеве 12 октября 2021 года.

Напомним, завтра Зеленский и Науседа откроют конференцию по реформам в Украине, которая проходит в Литве.

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