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Зеленський завтра відвідає Литву: буде зустріч з президентом і главою Євроради

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 13:59
Зеленський завтра відвідає Литву: буде зустріч з президентом і главою Євроради Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський завтра, 6 липня, відправиться з візитом до Литви. Там він зустрінеться з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад Мішеля.

Повідомляється, що Мішель приїде до Вільнюса сьогодні, а завтра о 14:00 пройде зустріч з президентом Литви Гітанасом Науседою і президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, у нього пройде зустріч з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

При цьому литовські ЗМІ пишуть, що Науседа і Зеленський 7 липня відкриють Конференцію з реформ в Україні. На ній лідери Литви та України звернуться до міжнародної спільноти з проханням про увагу та підтримку українських реформ на шляху до Європейського союзу та НАТО.

За словами Науседи, це можливість для європейських країн продемонструвати підтримку України. Цього року конференція буде присвячена зміцненню демократичних інститутів, верховенству права, боротьбі з корупцією та соціально-економічному розвитку.

Конференція відбудеться 7-8 липня у Вільнюсі.

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