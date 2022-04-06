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Якими мають бути гарантії безпеки, щоб не повторити долю "Будапешту": позиція Зеленського

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Середа 06 квітня 2022 19:50
Якими мають бути гарантії безпеки, щоб не повторити долю "Будапешту": позиція Зеленського Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський висловив очікування від гарантій безпеки для нашої країни. Назвав умови, які повинні бути прописані, аби в майбутньому запобігти подібним війнам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського в інтерв'ю для турецького каналу Habertürk.

За словами президента, в гарантіях повинні бути прописані:

  • наслідки для країни, яка порушила ці гарантії, у тому ж числі йдеться про відсіч та ізоляцію;
  • які зброю отримає країна проти якої був здійснений напад;
  • як країна захищатиметься проти агресора;
  • які санкції будуть накладені на окупанта.

"Мало того, це все повинно бути проголосовано в парламентах тих країн, які є гарантерами майбутньої безпеки нашої держави. Країна, яка може порушити цей документ, повинна знати заздалегідь, що з нею станеться і народ цієї держави також буде знати детально, що буде з ними. Це дуже важливо, щоб навіть думки не виникало наступати на чужу територію", - додав Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський вважає, що Росія планує зосередити бої на сході й півдні України.

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