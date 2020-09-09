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Зеленський про зустріч "нормандської четвірки": складно, щоб не зірвалась

Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що складно, щоб нормандська зустріч не зірвалася. Він нагадав, що 11 вересня буде зустріч радників "нормандської четвірки".

Про це президент заявив на брифінгу.

"Дуже складно щоб ця зустріч не зірвалася. Ми все для цього робимо. 11 числа буде зустріч, це вже говорить про те, що, я так вірю і хочу, і ми робимо все, щоб була зустріч лідерів після зустрічі радників", - заявив він.

За його словами, немає зупинки на шляху до припинення війни.

"Це говорить про те, що у нас є діалог в рамках Нормандії і ТКГ", - заявив він.

Раніше він назвав дату зустрічі радників "нормандської четвірки" - 11 вересня. Російська сторона це підтвердила.

В українському МЗС говорили, що міністри закордонних справ "нормандської четвірки" розраховують на зустріч по Донбасу вже в вересні.

Зазначимо, Володимир Зеленський сподівається, що наступний саміт лідерів "нормандської четвірки" може привести до закінчення війни на Донбасі.

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