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Козак поїде на зустріч радників "нормандської четвірки" 11 вересня

Москва, Вівторок 08 вересня 2020 12:43
Козак поїде на зустріч радників "нормандської четвірки" 11 вересня
Фото: Дмитро Козак (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак візьме участь у зустрічі політрадників лідерів "нормандської четвірки". Зустріч запланована на 11 вересня в Берліні.

Про це повідомляє ТАСС.

"Європейські і українські партнери виконали вимогу Козака і завчасно подали свої пропозиції в проект підсумкових документів зустрічі", - уточнив співрозмовник видання.

Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський назвав дату зустрічі радників "нормандської четвірки" - 11 вересня.

Раніше повідомлялося, що сторони погодили проведення зустрічі радників "нормандської четвірки".

Нагадаємо, в українському МЗС говорили, що міністри закордонних справ "нормандської четвірки" розраховують на зустріч по Донбасу вже в вересні.

Зазначимо, Володимир Зеленський сподівається, що наступний саміт лідерів "нормандської четвірки" може привести до закінчення війни на Донбасі.

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