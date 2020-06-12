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Зеленський про спалах COVID-19: треба швидко встановити причини

Новини » Коронавірус     12.06.2020 - 14:56
Зеленський про спалах COVID-19: треба швидко встановити причини
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський закликав українців дотримуватися карантину

Президент Володимир Зеленський закликав швидко встановити причини різкого зростання захворюваності на коронавірус в Україні. Глава держави нагадав, що необхідно дотримуватися маскового режиму.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

За словами Зеленського, лише дотримання населенням карантину убереже країну від повторної хвилі коронавірусу.

"Треба швидко встановити причини зростання захворюваності. А до цього всі відповідні органи мають звертати увагу населення на необхідність дотримання маскового режиму та соціальної дистанції на вулиці. Бачу, що люди ходять без масок. Тільки дотримання заходів безпеки захистить нас від загрози захворіти та врятує нашу економіку від карантину", - заявив він.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що осередки нових спалахів коронавірусу розпорошені.

Нагадаємо, зростання нових випадків коронавірусу головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював тим, що в лабораторних центрах утворилися черги, які МОЗ намагається швидко усунути.

Як відомо, другий день поспіль в Україні фіксують майже 700 нових хворих на коронавірус.

Додамо, що дружина президента Олена Зеленська також заразилася коронавірусом, у глави держави COVID-19 не виявили.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Володимир ЗеленськийКоронавірус
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