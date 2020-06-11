Ляшко пояснив різке зростання кількості нових випадків COVID-19

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Найближчими днями кількість нових випадків зростатиме

Переважна кількість зареєстрованих за минулу добу випадків коронавірусу стосується Львівської та Волинської областей. У цих областях утворилися черги з аналізів на COVID-19, тому зразки передають в інші регіони.

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, зараз у Львівській області найбільша черга зі зразків, які необхідно дослідити на коронавірус, більше лише у Києва. Цього тижня планується повністю усунути ці черги, тому кількість зареєстрованих випадків може зростати.

"У Львівській області ще залишилось 2000 зразків, які будуть сьогодні або завтра вранці доставлені в національну референс лабораторію і ми силами національної референс лабораторії також підчистимо все під нуль, тому можливо буде кількість випадків більша, але ми будемо спостерігати динаміку і будемо дивитись динаміку як все відбувається в інших областях нашої країни", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, за попередню добу в Україні було зареєстровано майже 700 нових хворих на коронавірус, що є найбільшим показником за час пандемії.

Спалахи коронавірусу спостерігаються відразу у 5 областях, серед яких Львівська.

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Автор: Дмитро Левицький