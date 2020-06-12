Зеленский о вспышке COVID-19: надо быстро установить причины

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский призвал украинцев соблюдать карантин

Президент Владимир Зеленский призвал быстро установить причины резкого роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Глава государства напомнил, что необходимо придерживаться масочного режима.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По словам Зеленского, только соблюдение населением карантина убережет страну от повторной волны коронавируса.

"Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина", - заявил он.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что очаги новых вспышек коронавируса рассеяны.

Напомним, рост новых случаев коронавируса главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснял тем, что в лабораторных центрах образовались очереди, которые Минздрав старается быстро устранить.

Как известно, второй день подряд в Украине фиксируют почти 700 новых больных коронавирусом.

Добавим, что жена президента Елена Зеленская тоже заразилась коронавирусом, у главы государства COVID-19 не обнаружили.

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Автор: Дмитрий Левицкий