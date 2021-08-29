Сьогодні по всій Україні приспустять державні прапори

Сьогодні, 29 серпня по всій країні будуть приспущені державні прапори в рамках відзначення Дня пам`яті захисників України. О 10.00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ТКГ.

Зокрема, стяги приспустять на адміністративних будівлях органів державної влади, закордонних дипломатичних установах України, державних підприємствах, установах і організаціях, у військових частинах та на кораблях.

Відомо, що День пам`яті захисників України встановлено указом президента від 23 серпня 2019 року № 621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину, та як нагадування про одну із найкривавіших подій війни на сході України - Іловайську трагедію.

Символом цього Дня для наших військових стала квітка соняха, адже смертельний для наших захисників “зелений коридор” пролягав через поля із цими квітками.