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Зеленський вручив українським розвідникам державні нагороди

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Понеділок 21 березня 2022 01:33
Зеленський вручив українським розвідникам державні нагороди Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський відзначив українських розвідників державними нагородами, орденами та званням Герой України.

Про це 21 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави Української держави.

"Особисто вручив державні нагороди нашим розвідникам. Прошу поставитися з розумінням - я не можу назвати публічно їх імен. Але повірте, що внесок цих людей в нашу оборону настільки вагомий, що орден і звання Герой України для них - це мінімум, який ми можемо їм дати. Щоб просто віддячити...

Їм та усім нашим героям, завдяки яким ми тримаємося, і не погано, а Україна - живе. Слава Україні!" - сказав Зеленський.

Відео: відеозвернення Володимира Зеленського вночі 21 березня

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про першу жінку Героя України, якій звання присвоєно посмертно - про сержанта Інну Дерусову.

Також ми писали, що 15 березня Зеленський підписав указ про нагородження 234 воїнів ЗСУ За мужність і героїзм.

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