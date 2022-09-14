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Глава Єврокомісії їде до Києва

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Київ, Середа 14 вересня 2022 10:44
Глава Єврокомісії їде до Києва Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 14 вересня, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен приїде до Києва з робочим візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фон дер Ляйєн в Twitter.

"Ми будемо розширювати можливості України, щоб максимально використовувати її потенціал. Спираючись на успіх смуг солідарності, ми забезпечимо безперешкодний доступ до єдиного ринку. Включення України в нашу зону Європейського вільного роумінгу. Сьогодні я їду до Києва, щоб обговорити все це з президентом Володимиром Зеленським", - написала вона.

Відзначимо, що це не перший візит глави Єврокомісії до Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, 10 вересня з візитом у Києві перебувала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

При цьому 8 вересня до Києва приїхав Державний секретар США. Його візит не був анонсований. Інформація про прибуття Блінкена в Україну з'явилася спочатку в західних ЗМІ.

А вже 9 вересня в Україну з візитом прибули прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Латвії Егілс Левітс.

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