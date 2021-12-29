Аксенову та Поклонській грозить до 15 років позбавлення волі. СБУ завершила розслідування

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу СБУ .

Співрозмовники РБК-Україна у силових структурах повідомили імена обвинувачених. Серед них:

Володимир Костянтинов - екс-глава Верховної ради Криму,

Віктор Мельниченко - начальник штабу Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ,

Наталя Поклонська - колишній старший прокурор,

Сергій Абісов - колишній начальник відділу карного розшуку Сімферопольського міського управління ГУ МВС України,

Сергій Аксенов - колишній депутат Верховної ради Криму, зараз підконтрольний РФ "голова" Криму,

Юрій Дойников - екс-голова Севастопольської міської ради,

Петро Зима - екс-начальник УСБ України в м. Севастополь.

Так звані "голова республіки Крим", "голова державної ради республіки Крим", колишній так званий "прокурор республіки Крим" та ще п’ять високопосадовців тимчасово окупованого півострову підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, зокрема:

ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 111 (державна зрада);

ст.255 (створення злочинної організації).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому-березні 2014 року представники російської окупаційної адміністрації брали активну участь у діях, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу та зміни меж території України.

Ці особи сприяли представникам країни-агресора у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості. Зокрема вони брали участь у створенні окупаційних органів, безпосередньо очолювали їх та керували ними.

Обвинувальний акт стосовно 8 осіб скеровано до суду. Покарання, передбачене за вчинення інкримінованих особливо тяжких злочинів передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.