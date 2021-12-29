Аксенову та Поклонській грозить до 15 років позбавлення волі. СБУ завершила розслідування
Українські правоохоронці завершили розслідування щодо очільників окупаційної адміністрації Криму. Серед них і "глава" Криму Сергій Аксьонов.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.
Співрозмовники РБК-Україна у силових структурах повідомили імена обвинувачених. Серед них:
- Володимир Костянтинов - екс-глава Верховної ради Криму,
- Віктор Мельниченко - начальник штабу Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ,
- Наталя Поклонська - колишній старший прокурор,
- Сергій Абісов - колишній начальник відділу карного розшуку Сімферопольського міського управління ГУ МВС України,
- Сергій Аксенов - колишній депутат Верховної ради Криму, зараз підконтрольний РФ "голова" Криму,
- Юрій Дойников - екс-голова Севастопольської міської ради,
- Петро Зима - екс-начальник УСБ України в м. Севастополь.
Так звані "голова республіки Крим", "голова державної ради республіки Крим", колишній так званий "прокурор республіки Крим" та ще п’ять високопосадовців тимчасово окупованого півострову підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, зокрема:
- ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 111 (державна зрада);
- ст.255 (створення злочинної організації).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому-березні 2014 року представники російської окупаційної адміністрації брали активну участь у діях, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу та зміни меж території України.
Ці особи сприяли представникам країни-агресора у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості. Зокрема вони брали участь у створенні окупаційних органів, безпосередньо очолювали їх та керували ними.
Обвинувальний акт стосовно 8 осіб скеровано до суду. Покарання, передбачене за вчинення інкримінованих особливо тяжких злочинів передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.