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Аксенову та Поклонській грозить до 15 років позбавлення волі. СБУ завершила розслідування

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СБУ, Середа 29 грудня 2021 12:44
Аксенову та Поклонській грозить до 15 років позбавлення волі. СБУ завершила розслідування Фото: "глава" Криму Сергій Аксенов (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна, Владислав Красінський

Українські правоохоронці завершили розслідування щодо очільників окупаційної адміністрації Криму. Серед них і "глава" Криму Сергій Аксьонов.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Співрозмовники РБК-Україна у силових структурах повідомили імена обвинувачених. Серед них:

  • Володимир Костянтинов - екс-глава Верховної ради Криму,
  • Віктор Мельниченко - начальник штабу Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ,
  • Наталя Поклонська - колишній старший прокурор,
  • Сергій Абісов - колишній начальник відділу карного розшуку Сімферопольського міського управління ГУ МВС України,
  • Сергій Аксенов - колишній депутат Верховної ради Криму, зараз підконтрольний РФ "голова" Криму,
  • Юрій Дойников - екс-голова Севастопольської міської ради,
  • Петро Зима - екс-начальник УСБ України в м. Севастополь.

Так звані "голова республіки Крим", "голова державної ради республіки Крим", колишній так званий "прокурор республіки Крим" та ще п’ять високопосадовців тимчасово окупованого півострову підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, зокрема:

  • ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 111 (державна зрада);
  • ст.255 (створення злочинної організації).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому-березні 2014 року представники російської окупаційної адміністрації брали активну участь у діях, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу та зміни меж території України.

Ці особи сприяли представникам країни-агресора у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості. Зокрема вони брали участь у створенні окупаційних органів, безпосередньо очолювали їх та керували ними.

Обвинувальний акт стосовно 8 осіб скеровано до суду. Покарання, передбачене за вчинення інкримінованих особливо тяжких злочинів передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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Служба безпеки України Крим Наталья Поклонская
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