Зеленський про можливе застосування хімзброї РФ: зробите, отримаєте потужну санкційну відповідь

Президент України Володимир Зеленський застеріг Росію від можливого застосування хімічної зброї. Він заявив, що Москва отримає потужну санкційну відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського до українців.

"Якщо ви (Росія - ред.) зробите щось подібне (застосуєте хімічну зброю - ред.) проти нас, Ви отримуєте найжорстокішу санкційну відповідь", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше США припустили, що Росія може застосувати проти України хімічну чи біологічну зброю.

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