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Зеленський про можливе застосування хімзброї РФ: зробите, отримаєте потужну санкційну відповідь

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Київ, П'ятниця 11 березня 2022 00:44
Зеленський про можливе застосування хімзброї РФ: зробите, отримаєте потужну санкційну відповідь Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський застеріг Росію від можливого застосування хімічної зброї. Він заявив, що Москва отримає потужну санкційну відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського до українців.

"Якщо ви (Росія - ред.) зробите щось подібне (застосуєте хімічну зброю - ред.) проти нас, Ви отримуєте найжорстокішу санкційну відповідь", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше США припустили, що Росія може застосувати проти України хімічну чи біологічну зброю.

Війна Росії проти України продовжується 15-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Хімічна зброя Війна Росії проти України
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