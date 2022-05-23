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Війна може повторюватися. Зеленський заявив про необхідність договору з безпеки з надійними країнами

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Давос, Понеділок 23 травня 2022 13:08
Війна може повторюватися. Зеленський заявив про необхідність договору з безпеки з надійними країнами Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Українська влада повинна зробити все, щоб люди і бізнес не боялися розвиватися в Україні. Зокрема, в Україні повинна бути сучасна система ППО і договір з безпеки з надійними країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Війна може повторюватися, впевнений у цьому. Ми повинні зробити так, щоб люди і бізнес не боялися розвиватися в нашій країні. Наше завдання зробити найсучаснішу систему ППО, мати договір з безпеки з країнами, яким ми довіряємо і щоб будь-які шанси агресора на вторгнення на майбутнє припинялися", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський не виключив, що мирного договору з Росією може і не бути, якщо зірветься обмін військових, які вийшли з "Азовсталі", і якщо виявиться, що противник влаштував на Донбасі таку ж розправу над мирними жителями, як у Київській області.

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