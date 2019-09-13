Зеленський: введення миротворців на Донбас не розглядається

Президент Володимир Зеленський заявив, що введення миротворчої місії на Донбас не розглядається. Про це він заявив на форумі YES, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський заявив, що це питання не піднімають в Мінську і він сам його не піднімає.

"Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців на Донбасі. Я не хочу, щоб у нас був абхазький сценарій, був придніпровський сценарій. Я не піднімаю тему миротворців, і в Мінську не підіймають цю тему. Я задоволений, якщо миротворці будуть на кордоні України і РФ - будь ласка, туди ми їх запрошуємо", - заявив він.

Крім цього, Зеленський заявив про необхідність збереження санкцій проти РФ. За його словами, санкції - це ті самі жорсткі податки необхідні для світового порядку.

Нагадаємо, спеціальний представник США на переговорах по Україні Курт Волкер заявив, що Кремль досі думає, що, продовжуючи війну на Донбасі, може послабити Україну, дестабілізувати її, тиснути на Київ, щоб спробувати утримати країну під своїм впливом.

Також повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор заявив, що війну на Донбасі завершити може тільки президент Росії Володимир Путін.