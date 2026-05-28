Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите на 90 млрд евро

Документ должен ратифицировать соглашение о займе и меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС о получении макрофинансовой помощи.

Проект определяет рамки для привлечения средств в пределах общей суммы до 90 млрд евро, в том числе в рамках макрофинансовой помощи в рамках займа в поддержку Украины.

Заключение и дальнейшее вступление в силу соглашения о займе и меморандума о взаимопонимании после их ратификации позволит Украине в 2026-2027 годах привлечь от ЕС до 90 млрд евро финансового ресурса для поддержки государственного бюджета и укрепления оборонного потенциала.

Соглашение определяет общий объем помощи на 2026 год в размере до 45 млрд евро, который распределяется на два компонента:

оборонная часть (до 28,3 млрд евро), которую направят на закупку вооружения и усиление оборонно-промышленного потенциала;

бюджетная часть (16,7 млрд евро), которую направят на обеспечение макрофинансовой стабильности и покрытие дефицита государственного бюджета.

Выделение бюджетной часть также распределится на два инструмента: до 8,35 млрд евро предоставят непосредственно как макрофинансовую помощь, а еще до 8,35 млрд - через механизм Ukraine Facility.

Меморандум о взаимопонимании конкретизирует выделение макрофинансовой помощи бюджетной части. Согласно ему, выплата будет происходить тремя траншами (3,2 млрд, 3,7 млрд, 1,45 млрд).

При этом каждый транш имеет свои условия для выделения. Так, первый требует, в частности, внесения законопроектов об отмене льготы по налогообложению международных посылок и налогообложения цифровых платформ (эти законопроекты Верховная Рада пока не поддерживает).

Второй транш требует одобрения этих законопроектов, а третий, в частности, реформу льготного налогового режима.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что голосовать за этот законопроект о ратификации депутаты могут уже сегодня, 28 мая.