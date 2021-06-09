Зеленський може внести до Ради частину додаткових законів щодо деолігархізації

Президент Володимир Зеленський може внести до Верховної ради частину законопроектів з пакету деолігархізації. Усього у парламенті анонсували напрацювання семи додаткових проектів.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Це будуть паралельні процеси, робота над цими законопроектами. Очевидно, що частину, мабуть, буде вносити президент, інші - Кабінет міністрів чи народні депутати. Але це комплексна робота разом з прийняттям законопроекту про олігархів", - повідомила парламентар.

Нагадаємо, раніше Кравчук анонсувала напрацювання ще семи законопроектів у рамках деолігархізації. За її словами, наразі в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів. Нардеп зазначала, що це зміни в антимонопольне законодавство, до закону про політичні партії тощо.

Як писало РБК-Україна, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що у реєстр олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський та п'ятий президент України Петро Порошенко. Вони обоє підпадають під відповідні критерії.

Так, Зеленський має намір винести питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум.