У Раді пояснили, чому саме РНБО формуватиме реєстр олігархів

Глава фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев пояснив, чому саме Рада національної безпеки та оборони буде формувати реєстр олігархів. За його словами, проблема олігархічної економіки та впливу олігархату на неї є настільки масштабною, що становить загрозу національній безпеці України.

"На жаль, в системі тих державних органів, які працюють сьогодні в Україні, ця проблема не може бути вирішена, тому це питання віднесено до рівня Ради національної безпеки та оборони", - підкреслив глава комітету.

Він зазначив, що закон про деолігархізацію є корисним для суспільства і дозволить Україні розвиватися, як усім іншим країнам у світі.

"Секретарем РНБО анонсовано, що буде закон про лобізм та інші рішення, які в сукупності подолають це негативне явище", - сказав парламентар.