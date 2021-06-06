У Раді пояснили, чому саме РНБО формуватиме реєстр олігархів
Глава фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев пояснив, чому саме Рада національної безпеки та оборони буде формувати реєстр олігархів. За його словами, проблема олігархічної економіки та впливу олігархату на неї є настільки масштабною, що становить загрозу національній безпеці України.
"На жаль, в системі тих державних органів, які працюють сьогодні в Україні, ця проблема не може бути вирішена, тому це питання віднесено до рівня Ради національної безпеки та оборони", - підкреслив глава комітету.
Він зазначив, що закон про деолігархізацію є корисним для суспільства і дозволить Україні розвиватися, як усім іншим країнам у світі.
"Секретарем РНБО анонсовано, що буде закон про лобізм та інші рішення, які в сукупності подолають це негативне явище", - сказав парламентар.
Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що у реєстр олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський та п'ятий президент України Петро Порошенко. Вони обоє підпадають під відповідні критерії.
Як писало РБК-Україна, раніше Малюська спрогнозував, що президентський закон про олігархів будуть оскаржувати в Конституційному суді.
Так, президент Володимир Зеленський заявив, що має намір винести питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум. Він підкреслив, що це може бути єдине питання, яке буде обговорюватися за допомогою референдуму.