Зеленський внесе у Раду законопроект про незаконне збагачення у п'ятницю

У п'ятницю, 31 травня, президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної ради законопроект про незаконне збагачення. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає кореспондент РБК-Україна.

"Завтра буде внесено закон про повернення кримінальної відповідальності за кримінальне збагачення, який було скасовано Конституційним судом", - заявив Данилюк.

Нагадаємо, раніше радник Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення буде відновлено. За словами Рябошапки, Зеленський запропонував додатковий інструмент, щоб скасувати амністію незаконно здобутих капіталів після рішення Конституційного суду.

Крім того, під час церемонії інавгурації Зеленський закликав депутатів прийняти закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Тоді Зеленський наголосив, що у парламенту для цього буде 2 місяці.

Додамо, 27 лютого Конституційний суд України опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.