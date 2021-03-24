Зеленський вніс у Раду законопроект про допомогу бізнесу під час локдауну

Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект про допомоги бізнесу під час локдауну . Тексту законопроекта поки немає.

Даний законопроект визначений як невідкладний. Документ переданий на розгляд керівництва Верховної ради.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що місцеві влади повинні допомогти бізнесу "червоної зони". За його словами, додатково до запропонованих виплат коштом місцевих бюджетів центральна влада додасть 100% до розміру допомоги.

Також повідомлялося, що Кабмін планує відновити компенсації підприємцям, які постраждали із-за карантину. Виплати зможуть отримати в регіонах "червоної" зони.

Як повідомляло РБК-Україна, в Офісі президента запропонували виплатити малому і середньому бізнесу за 8 тисяч гривень, як компенсацію за "червону" зону.

Станом на 24 березня Київ і ще вісім областей знаходяться в "червоній" зоні карантину. У цій зоні забороняється робота ТРЦ, кінотеатрів, фітнес-центрів, прийом відвідувачів кафе і ресторанами.

Відзначимо, за час минулого локдауну виплати по 8 тисяч гривень отримали майже півмільйона українців.