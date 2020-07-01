Зеленський вніс в Раду закон про "інвестиційних нянь"

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект №3760 про "інвестиційних нянь". Зараз текст документу відсутній на сайті парламенту.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Законопроект "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями" був зареєстрований у середу, 1 липня. Останній етап його проходження - передано на розгляд керівництву.

Відзначимо, раніше заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів представила цей законопроект на засіданні Національної ради реформ.

У проекті йдеться про підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 млн євро, і які створюють понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Передбачено, що вони отримають прямий договір з урядом.

Крім того, ці інвестори отримають інвестиційного менеджера, який буде супроводжувати їх від початку проекту до його закінчення. Також вони отримають до 30% вартості інвестицій з різними наборами стимулів. Наприклад, це можуть бути фіскальні стимули.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня Ковалів заявила, що ОП підготував закон про "інвестиційних нянь" і готується внести його в Раду.

Нагадаємо, вперше про програму "інвестиційна няня" президент заявив на форумі в Давосі і пообіцяв, що іноземні інвестори зможуть отримати податкові канікули за інвестиції.