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Офіс президента підготував закон про "інвестиційних нянь"

Новини » Політика     24.04.2020 - 17:44
Офіс президента підготував закон про "інвестиційних нянь"
Фото: Юлія Ковалів (РБК-Україна)

Найближчим часом законопроект буде внесено до парламенту

Офіс президента України підготував так званий закон про "інвестиційних нянь" і готується внести його в парламент. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповіла заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів.

За її словами, пандемія коронавірусу внесла корективи у сферу залучення інвестицій, проте ключові процеси не зупинені.

"Вже сьогодні в Офісі президента розроблено законопроект про "інвестиційних нянь", і найближчим часом він буде поданий до парламенту", - сказала Ковалів.

Вона зазначила, що даний законопроект спрямований на розширення кола інвесторів, які можуть зацікавитися Україною як країною для капіталовкладень. Крім того, документ передбачає можливість міжнародних арбітражів в інтересах іноземних інвесторів.

Нагадаємо, вперше про програму "інвестиційна няня" президент України Володимир Зеленський заявив на форумі у Давосі. Він також пообіцяв, що іноземні інвестори зможуть отримати податкові канікули за інвестиції. Крім того, він оголошував, що навесні в країні стартує велика приватизація.

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