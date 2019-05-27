ВР розгляне закон про імпічмент президента цього тижня

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парубій підкреслив, що на прийнятті цього закону наголошував Володимир Зеленський

Верховна рада України розгляне законопроект про імпічмент президента цього тижня, на прийнятті якого неодноразово наголошував на той момент кандидат у президенти Володимир Зеленський у ході виборчої кампанії на виборах 2019. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна

"Наступне, у нас був план розглянути закон про імпічмент. Під час виборчої кампанії на цьому неодноразово наголошував ще кандидат в президенти Володимир Зеленський. Ви зробили зауваження, що було некоректно його розглядати між першим та другим туром. Ми дочекались другого туру. Але парламент не може чекати безкінечно, ми повинні приймати рішення. Тому я впевнений, що в найближчий період ми повинні розглянути законопроект про ТСК", - заявив глава Ради.

Парубій наголосив, що у Володимира Зеленського є три дня для внесення президентського законопроекту.

"Я тільки нагадаю шановним колегам, що ми розглядаємо не окремий закон про імпічмент. Ми розглядаємо закон про Тимчасові слідчі комісії. Оскільки це також має слідча комісія робити, передбачена також позиція і про імпічмент. І вже в середу комітет перейде до його розгляду. Я хочу наголосити, що президент має ще три дні. Ми даємо три дні на те, щоб була внесена його версія. Якщо його версія внесена не буде, ми розпочнемо розгляд у другому читанні депутатського законопроекту", - додав він.

Як писало РБК-Україна раніше, в центрі Рівного на майдані Незалежності відбувся мітинг з вимогою імпічменту президента Володимира Зеленського, під час якого поліція затримала двох людей. Зокрема, двоє місцевих жителів - 20-річний хлопець і 16-річна дівчина - проводили несанкціонований мітинг. У руках вони тримали плакати з написами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи".

Нагадаємо,22 травня на офіційному сайті президента з'явилася петиція за відставку Зеленського, яка за менш ніж за добу набрала необхідні 25 тис. підписів для подальшого розгляду.

Відзначимо, глава АП Андрій Богдан 23 травня заявив, що зареєстрована на сайті президента України петиція про відставку Зеленського була розцінена в Адміністрації президента як жарт.