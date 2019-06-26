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Кабмін погодив усі кандидатури глав ОДА

Новини » Політика    26.06.2019 - 14:52
Кабмін погодив усі кандидатури глав ОДА
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

На розгляд глави держави уряд направив усі внесені кандидатури

Кабінет міністрів України погодив усі кандидатури президента Володимира Зеленського на голів обласних державних адміністрацій. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко у своєму Facebook.

Таким чином, на розгляд глави держави уряд направив усі внесені кандидатури.

"Уряд вирішив направити на розгляд президента всі внесені кандидатури глав ОДА... По кожному кандидату була різна кількість голосів за/проти", - зазначив віце-прем'єр.

Зазначимо, представник президента у Кабміні Андрій Герус повідомив журналістам, що були підтримані всі вісім кандидатур.

"Усі 8 питань були підтримані. Голосували неодноголосно. Деякі сьогоднішні кандидати в депутати, які одночасно є міністрами, голосували проти всіх подань, не дивлячись на тих, хто подається", - сказав він.

Герус зазначив, що наступні кандидатури на глав ОДА Зеленський внесе на погодження уже наступному Кабміну.

Нагадаємо, Кабмін проведе співбесіди з кандидатами президента Володимира Зеленського на голів ОДА.

Як писало РБК-Україна раніше, вранці віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко назвав вісім кандидатур на голів ОДА, внесених від Офісу президента Володимира Зеленського. "Хто ці люди? Звідки? Яким чином стали кандидатами на зазначені посади?" - написав віце-прем'єр у своєму Facebook.

Відзначимо, 11 червня глава держави звільнив 15 голів ОДА: Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Одеської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Київської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Запорізької областей.

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