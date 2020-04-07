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Зеленський вніс зміни до складу РНБО

Новини » Політика     07.04.2020 - 17:53
Зеленський вніс зміни до складу РНБО
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент ввів до складу РНБО Руслана Хомчака та Сергія Марченка

Президент України Володимир Зеленський частково змінив склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у вівторок, 7 квітня.

Так, президент ввів до складу РНБО міністра фінансів України Сергія Марченка, при цьому вивів зі складу колишнього главу Мінфіну Ігоря Уманського.

Також Зеленський затвердив персональний склад РНБО Головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.

Нагадаємо, 19 березня Володимир Зеленський ввів до складу РНБО віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Рєзнікова.

Крім того, 13 березня Володимир Зеленський вніс зміни до складу РНБО, ввівши міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка.

Додамо, що 25 лютого президент призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Соловйова.

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Новини України Володимир ЗеленськийРНБО
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