ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

РНБО провів нараду з інформаційної протидії агресії проти України

Новини » Політика    08.10.2019 - 12:17
РНБО провів нараду з інформаційної протидії агресії проти України
Фото: Сергій Кривонос (РНБО)

В РНБО вказали на "хаос в заявах керівників відомств, які призводять до підігравання ворогові"

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Сергій Кривонос провів закриту нараду з питань протидії агресії проти України в інформаційній сфері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

За словами Кривоноса, налагодження чіткої міжвідомчої координації, обмін інформацією, єдині базові наративи, чітка виважена державна реакція на інформаційні наступальні дії проти України, чітко вибудована система захисту інформаційного простору, активні інформаційні наступальні атаки на ворога - спроможні додати не аби якої переваги у боротьбі за мир та незалежність України.

У той же час він вказав на "хаос у інформаційних повідомленнях/виступах/заявах керівників різних відомств, які через непрофесійність піарників призводять до підігравання нашому ворогу", і "провальну попередню роботу реформованого Міністерства інформаційної політики", що потребує негайних державних спільних дій.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данилова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Також РБК-Україна повідомляло, що колишній секретар РНБО Олександр Данилюк пішов з поста з власної ініціативи.

СБУ вивела на підконтрольну Україні територію свідка агресії РФ Зеленський призначив нового секретаря РНБО
Новини України Служба безпеки УкраїниРНБО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся