ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Раді рекомендують відправити на доопрацювання закон Зеленського про реформу СБУ

Новини » Політика     24.03.2020 - 17:53
Раді рекомендують відправити на доопрацювання закон Зеленського про реформу СБУ
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет з питань нацбезпеки рекомендує направити проект на повторне перше читання

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту відправити на повторне перше читання законопроект №3196 авторства президента Володимира Зеленського про зміну закону "Про Службу безпеки України". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, у вівторок, 24 березня, відбулося засідання комітету ВР. Відповідно до порядку денного засідання, нардепи розглянули законопроект "Про внесення змін до ЗУ "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України".

"За результатами розгляду народні депутати України - члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді України включити законопроект до порядку денного третьої сесії ВР та за результатами розгляду у першому читанні направити його до головного комітету для підготовки на повторне перше читання", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня на сайті парламенту з'явився текст законопроекту президента Володимира Зеленського №3196. Зеленський подав до парламенту законопроект як невідкладний.

Як писало РБК-Україна, глава держави 10 березня вніс до Верховної ради цей законопроект, проте спочатку його текст був відсутній.

Так, на сайті Ради також було опубліковано фінансово-економічне обґрунтування до законопроекту. У ньому зазначалося, що потреба Служби безпеки України на 2021-2027 роки включає у себе приведення штатної чисельності СБУ у відповідність до встановлених норм проектом закону "Про внесення змін до ЗУ "Про Службу безпеки України" та здійснення усіх соцвиплат, подальше оновлення спеціальної техніки, здійснення оперативно-службової діяльності.

Зокрема, у 2027 році на СБУ пропонують додатково передбачити майже 23 млрд гривень крім запланованих майже 12 млрд.

Кабмін вніс у Раду закон про банки для нової програми співпраці з МВФ Рада не буде розглядати земельну реформу в четвер
Новини України Володимир ЗеленськийСлужба безпеки УкраїниВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся