Раді рекомендують відправити на доопрацювання закон Зеленського про реформу СБУ

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет з питань нацбезпеки рекомендує направити проект на повторне перше читання

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту відправити на повторне перше читання законопроект №3196 авторства президента Володимира Зеленського про зміну закону "Про Службу безпеки України". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, у вівторок, 24 березня, відбулося засідання комітету ВР. Відповідно до порядку денного засідання, нардепи розглянули законопроект "Про внесення змін до ЗУ "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України".

"За результатами розгляду народні депутати України - члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді України включити законопроект до порядку денного третьої сесії ВР та за результатами розгляду у першому читанні направити його до головного комітету для підготовки на повторне перше читання", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня на сайті парламенту з'явився текст законопроекту президента Володимира Зеленського №3196. Зеленський подав до парламенту законопроект як невідкладний.

Як писало РБК-Україна, глава держави 10 березня вніс до Верховної ради цей законопроект, проте спочатку його текст був відсутній.

Так, на сайті Ради також було опубліковано фінансово-економічне обґрунтування до законопроекту. У ньому зазначалося, що потреба Служби безпеки України на 2021-2027 роки включає у себе приведення штатної чисельності СБУ у відповідність до встановлених норм проектом закону "Про внесення змін до ЗУ "Про Службу безпеки України" та здійснення усіх соцвиплат, подальше оновлення спеціальної техніки, здійснення оперативно-службової діяльності.

Зокрема, у 2027 році на СБУ пропонують додатково передбачити майже 23 млрд гривень крім запланованих майже 12 млрд.