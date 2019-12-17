Зеленський: влада вносить правки в закон про землю на основі обговорень з українцями

Президент України Володимир Зеленський заявив, що між першим і другим читанням вносяться правки в закон про ринок землі на основі обговорень з українцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Зеленського.

Президент розкритикував сутички під час акцій протесту у Києві, пов'язаних із земельною реформою, та наголосив, що дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон.

"На мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла. Через них постраждали і мітингарі, і поліцейські. Це не шлях цивілізованої країни. Якщо ми хочемо кращого життя, то маємо навчитися говорити, поважати одне одного і, зрештою, жити разом. Влада, як і обіцяла, вносить між першим і другим читанням правки в закон про землю на основі обговорень з українцями. Ми дослухаємося до людей", - написав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Аграрний комітет Верховної ради України розглядатиме закон про ринок землі у закритому режимі.

Нагадаємо, вечірнє засідання Верховної ради України у вівторок не відбулося. Глава парламенту Дмитро Разумков закрив його відразу ж після відкриття і зазначив, що нардепи повернуться до консультацій по закону про ринок землі.