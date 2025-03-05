Зеленский примет участие в саммите ЕС, - СМИ

Саммит в Лондоне

Напомним, на выходных президент Украины Владимир Зеленский уже провел встречу с лидерами ряда стран Европы. Они обсуждали дальнейшую стратегию в контексте установления мира между Украиной и Россией.

После встречи премьер Британии Кир Стармер заявил о том, что будущее соглашение должно включать Россию, иначе не будет никакого прогресса. Но он обратил внимание, что РФ не может диктовать условия.

При этом вчера, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина совместно с Европой готовит план действия для установления устойчивого мира.

Уже сегодня Зеленский рассказал о "плане первых шагов для приближения мира".

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