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Зеленський про візит МАГАТЕ на ЗАЕС: ми не почули головного

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) під час свого візиту на Запорізьку АЕС так і не сказала головного.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми зробили все, щоб МАГАТЕ отримало доступ до ЗАЕС, і я вважаю, що ця місія ще може зіграти свою роль. На жаль, ми не почули від МАГАТЕ головного - заклику Росії демілітаризувати станцію. Я сподіваюся, що місія виконає те, про що ми домовилися, і послужить інтересам всього міжнародного співтовариства", - заявив він.

Президент додав, що повернення ЗАЕС до безпечної роботи і збереження підключення до енергосистеми країни допоможе Україні протистояти енергетичній кризі в Європі.

Нагадаємо, 1 вересня місія МАГАТЕ приїхала на ЗАЕС з інспекцією на тлі постійних обстрілів станції російськими військовими.

Згодом Гроссі розповів, що побачив "ключові речі" і отримав пояснення від окупантів під час візиту місії.

Однак Україна вважає дивним, що візит МАГАТЕ на станцію тривав лише дві години.

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