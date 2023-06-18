Подоляк о встрече Путина с африканскими лидерами: типичное российское мошенничество

В Офисе президента Украины резко отреагировали на встречу российского диктатора Владимира Путина с лидерами африканских стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Типовое российское... мошенничество. Военный преступник, находящийся в международном розыске и имеющий ордер на арест, жалуется африканским лидерам, что он действует исключительно в рамках Устава ООН", - писал он.

Подоляк напомнил, что именно Россия является агрессором и нарушает Устав ООН, а именно вторглась на территорию Украины, оккупировала часть территории, убивает, пытает, депортирует людей. Советник главы ОП также напомнил о террористическом акте россиян, подорвавших Каховскую ГЭС.

"Что говорит устав ООН о демонстративных казнях, пытках узников и показательных процессах? Возможно, в МГИМО излагают какую-то другую версию международного права?" - добавил Подоляк.

"Мирные инициативы" Африки

Напомним, президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, премьер Египта и другие чиновники стран Африки посетили Украину 16 июня. Они встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Лидер Южной Африки в Киеве представил "мирный план", состоящий из 10 пунктов.

После Украины африканские лидеры приехали в Россию, где встретились с Путиным. Российский диктатор во время переговоров традиционно пытался оправдать вторжение в Украину.

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