Зеленский о военных планах на 2024 год: мы будем двигаться, потому что стояние выгодно России

Глава государства отметил, что Украина не имеет права "просто стоять и накапливать" и назвал это "большой ошибкой, которая очень выгодна России.

"Стоять на месте - это означает, что постоянная война на территории Украины, а не на территории РФ. Это означает, что экономика под вопросом. Это означает, что инвестиций не будет, потому что кто будет инвестировать в страну, где идет война. Для России это выгодно. А для нас, если мы остановимся, то дадим возможность России восстановить свое оружие и потенциал. Поэтому мы будем двигаться и это самое главное", - отметил Зеленский.

Визит Зеленского в Литву

В среду, 10 января, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вильнюс. Там он провел переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Лидеры подписали двусторонние соглашения и совместное заявление.

Ситуация на фронте

Тем временем Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после посещения позиций военнослужащих вблизи города Купянск Харьковской области рассказал о ситуации на этом участке фронта.

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что украинские бойцы не потеряли решимости защищать свою родину, но им не хватает оружия. По его мнению, Конгрессу США необходимо одобрить выделение помощи по запросу президента Джо Байдена.

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