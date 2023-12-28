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Зеленский о войне с Россией: стойкость сейчас определит, чего ожидать от 2024 года

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина должна быть стойкой и результативной в войне с российскими оккупантами сейчас. Это станет определяющим фактором в том, чего ожидать от 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

Зеленский рассказал, что провел селектор. В его ходе обсуждалась внутренняя ситуация, в том числе ликвидация последствий российских обстрелов Херсона и области, а также Запорожской области. 

Президент подчеркнул, что благодарен каждому спасателю, врачу и полицейскому. 

Также в ходе селектора были доклады от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел. Уже есть хорошие результаты в защите от коллаборантов и наводчиков, а также противодействии преступности. 

Глава государства рассказал, что в декабре есть существенные результаты в работе экспортного коридора в Черном море. Это чувствуется на уровне всей экономики страны. 

"Конечно, были сегодня и доклады по фронту - Харьковская область, Донбасс, Запорожская область, левый берег Херсона. Стойкость сейчас, сила сейчас, результаты сейчас определяют, как пройдет эта зима полномасштабной войны и что будем ожидать от следующего года", - добавил президент. 

Военные результаты Украины в 2023 году

Напомним, летом 2023 года началось украинское контрнаступление. Оно было сфокусировано на Запорожском направлении, но пошло не по плану. 

Украинские защитники все же смогли освободить несколько населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, но не достигли всех желаемых результатов. 

Более детально с результатами войны в 2023 году и прогнозами на 2024 год можете ознакомиться в материале РБК-Украина

 

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины