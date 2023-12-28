Зеленський про війну з Росією: стійкість зараз визначить, чого очікувати від 2024 року

Україна має бути стійкою та результативною у війні з російськими окупантами зараз. Це стане визначальним чинником у тому, чого очікувати від 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.
Зеленський розповів, що провів селектор. У його ході обговорювалася внутрішня ситуація, зокрема ліквідація наслідків російських обстрілів Херсона та області, а також Запорізької області.
Президент наголосив, що вдячний кожному рятувальнику, лікарю та поліцейському.
Також у ході селектора були доповіді від Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ. Вже є хороші результати у захисті від колаборантів та навідників, а також протидії злочинності.
Глава держави розповів, що у грудні є суттєві результати у роботі експортного коридору у Чорному морі. Це відчувається на рівні всієї економіки нашої країни.
"Звичайно , були сьогодні і доповіді по фронту - Харківська область, Донбас, Запорізька область, лівий берег Херсона. Стійкість зараз, сила зараз, результати зараз визначають, як пройде ця зима повномасштабної війни і що очікуватимемо від наступного року", - додав президент.
Нагадаємо, влітку 2023 року розпочався український контрнаступ. Він був сфокусований на Запорізькому напрямку, але пішов не за планом.
Українські захисники все ж таки змогли звільнити кілька населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях, але не досягли всіх бажаних результатів.
Більш детально з результатами війни у 2023 році та прогнозами на 2024 рік можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.
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